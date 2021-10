Uma criança de 9 anos caiu em um bueiro quebrado na Praça João Pontes, em frente à creche Prof. Marlene Costa - Reprodução/ Pixabay

Uma criança de 9 anos caiu em um bueiro quebrado na Praça João Pontes, em frente à creche Prof. Marlene CostaReprodução/ Pixabay

Publicado 19/10/2021 22:07

Mais uma vez a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Edson Passos, em Mesquita, é alvo de críticas após deixar moradores sem atendimento. Desta vez uma criança de 9 anos, identificada como Thaiane, caiu em um bueiro quebrado na Praça João Pontes, em frente à creche Prof. Marlene Costa. Ao ser encaminhada à unidade, a vítima ficou sem atendimento.



Segundo a mãe da mesquitense que recebeu quatro anestesias e doze pontos, a família precisou se deslocar ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, onde foram prontamente atendidos. "O corte foi grande e profundo", disse a mãe Rose.



Na penúltima semana, moradores já haviam alertado ao Dia que a unidade está sem profissionais de diversas especialidades e com os poucos que estão de plantão, o tempo de espera por atendimento chega a quase cinco horas. Segundo uma moradora, os funcionários estavam atendendo aos pacientes de forma desrespeitosa.



Ainda segundo informações da página Mesquita Informe, o estado de saúde de Thaiane é estável, está em repouso absoluto em sua residência para não arrebentar os pontos.



A moradora Silvia Lessa, ao se espantar com as circunstâncias do caso, relembrou que os cuidados devem ser redobrados ainda mais nesta época: “Chegaram as chuvas, as ruas enchem. Pode acontecer de alguém cair em falso. Alô, Prefeitura, vamos consertar antes que seja tarde”.