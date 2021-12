A especialização foi realizada no município de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 01/12/2021 17:00

Agentes da Defesa Civil de Mesquita participaram, no município de Belford Roxo, do curso NR-35, especializado para Trabalho em Altura. A formação preparou os profissionais para que possam desenvolver atividades de trabalho, visando as normas técnicas.



O diretor de projetos reforçou a importância do curso: “Precisamos estabelecer os requisitos de prevenção e proteção dos nossos agentes aos riscos inerentes no desempenho das suas atividades. Dessa forma, conseguimos garantir a segurança e a saúde da equipe”.