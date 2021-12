Mesquita recebe o espetáculo "Caipira", da cia BuZum!, nesta terça-feira (7) - Divulgação

Publicado 06/12/2021 22:22

Mesquita recebe o espetáculo “Caipira”, da cia BuZum!, nesta terça-feira, 07 de dezembro. A apresentação, repleta de encanto e magia, é realizada em praças e escolas públicas, gratuitamente, por várias cidades. No município da Baixada, o teatral será realizado na Praça João Luiz do Nascimento, às 9h, 9h40, 10h20, 11h, 13h30, 14h10 e 14h50.



O palco do espetáculo conta com uma estrutura ampla, ao ar livre, na qual a plateia assistirá a cada sessão com distanciamento seguro, de forma protegida, divertindo o público com a vivacidade do tradicional teatro de bonecos.



A diretora de produção do BuZum!, Mariane Gutierrez relata que foi um desafio tirar os espetáculos de dentro do ônibus-teatro: “Estamos felizes com o resultado e animados com a volta. As peças continuam com sua ludicidade, encantando todos que as assistem”.



O espetáculo teatral tem duração de 20 minutos, classificação: 3 a 12 anos e capacidade para 50 pessoas por sessão.