Potes plástico instalados para os animais beberem agua são furtados diariamente, segundo os defensores - Arquivo pessoal

Publicado 02/12/2021 20:47

A Praça de Edson Passos, em Mesquita, virou alvo de críticas nas últimas semanas por tornar-se ponto de abandono de animais domésticos. Segundo protetores, o local é conhecido como lixão de animais. Defensores tentam ajudar levando alimentação e hidratação e castrando alguns animais com recursos próprios, mas cobram da Prefeitura os serviços de proteção e bem-estar animal.



Vítimas de maus tratos, os animais são despejados semanalmente no local e em outros bairros adjacentes. Os protetores afirmam que além da crueldade, precisam competir com a miséria instaurada no local, onde até os potes plástico que colocam para os animais beberem são furtados.



A moradora Deborah relata que há alguns anos, o município vem sofrendo com a falta de serviços para animais, como os de castração gratuitos. “Diariamente os munícipes são obrigados a ter como cenário de fundo da cidade animais mortos ou largados. Além disso, muitos dos abandonados, cachorros e gatos, acabam sendo atropelados ou sofrendo novos maus tratos na praça”.



Segundo protetores, o município sofre com a falta de serviços de Proteção e Bem-Estar Animal Arquivo pessoal

Os protetores afirmam que a situação chegou ao colapso, tendo em vista os inúmeros casos de Vírus da Leucemia Felina (FELV), doença apenas transmitida de gato pra gato e que leva o animal a óbito de forma lenta e dolorosa.



“Lamentável o número de animais abandonados que cresce dia a dia. Relembro a situação dos equinos abandonados doentes por ruas e praça de Edson Passos por uma madeira local, todos explorados para carga. O município e nós, protetores sofremos com tudo isso. Alguém precisa nos ajudar”, disse a defensora Deborah.