Prefeitura do Rio vai multar empresa que distribuir água contaminada para o municípioDivulgação

Publicado 17/12/2021 20:11

Há aproximadamente duas semanas, os moradores da Chatuba, em Mesquita, estão desesperados com a atual situação do bairro. Mesquitenses alegam estar convivendo com a falta de fornecimento de água na região. Em alguns lugares, moradores estariam até sem água para beber.



Segundo leitores de nossa página, a solução encontrada foi recorrer a ajuda de parentes em bairros vizinhos com baldes e galões, e armazenar a água da chuva.



“Gente, é um descaso total. Os moradores da Chatuba estão até sem água para beber. É uma vergonha ter que pedir ajuda para parentes e vizinhos. Cadê as autoridades que deveriam fazer algo por nós? Vergonhoso”, desabafou a moradora Vania Gonsalves.



Essa não é a primeira vez que o Dia Mesquita apresenta os problemas no abastecimento de água na cidade. Moradores reforçam que por diversas vezes, já reclamaram com a Prefeitura, mas a solução nunca chega.