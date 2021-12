Materiais usados para confecção dos produtos foram apreendidos - Divulgação/ 20º BPM

Publicado 29/12/2021 20:10

Um laboratório do tráfico de drogas foi localizado e desmontado por Policiais Militares do 20º BPM, na manhã desta terça-feira (28). A oficina utilizada para a produção e confecção de materiais entorpecentes, era localizada em um dos acessos à comunidade do Cebinho, em Mesquita.



Segundo a PM, o local tinha estrutura climatizada composta por estufa e alguns materiais usados para confecção dos produtos.



Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na 53ª DP, em Mesquita. Não há informações sobre acusados ou presos.