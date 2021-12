Ao todo, 3.741 estudantes de diversas unidades escolares receberam ou ainda vão receber as lembranças - Divulgação

Publicado 24/12/2021 16:24

Para entrar no clima do Natal, os alunos da Creche Municipal Professora Marlene Peres Costa, em Santa Terezinha, bairro de Mesquita, foram os primeiros contemplados com a entrega de brinquedos natalinos destinados a todos os alunos da Educação Infantil. Ao todo, 3.741 estudantes de diversas unidades escolares receberam ou ainda vão receber as lembranças.



Segundo a organização, as entregas foram realizadas respeitando o sistema híbrido de revezamento de ensino de cada escola.



Diretora da unidade, Vanize Frazão comenta a importância deste ato para a vida de cada aluno: “Em uma época festiva, onde muitos pais gostariam de presentear os filhos, mas não têm condições, é significativo receber esse reconhecimento e doação para poder presentear nossos pequenos”, celebrou a mesquitense.



A creche foi ornamentada com luzes, sinos, laços e no dia do evento, contou com a presença do Papai Noel.