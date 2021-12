Imagem ilustrativa de um coronavírus - Pete Linforth - Pixabay - Creative Commons

Publicado 23/12/2021 19:58

No Boletim Semanal da covid-19, o município de Mesquita, na Baixada Fluminense, registrou mais dois casos de coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cidade tem, ao todo, 4.325 casos positivos da doença. O número de óbitos, 520, apresentou dois novos registros desde a última atualização.



Ao todo, 3.803 mesquitenses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por covid-19, segundo o boletim, Mesquita tem 1 e podem ser descartados 2.456 casos.



Em Mesquita, o número de pessoas com covid-19 internadas teve leve aumento. Um total de 1.256 pacientes.

Dose reforço Janssen

O município começou a aplicar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 nas pessoas que foram vacinadas com o imunizante da Janssen. O atendimento no município acontece das 8h às 17h.

De acordo com a pasta, é preciso que a dose única tenha sido aplicada há, pelo menos, cinco meses.

No ato da imunização, é preciso apresentar comprovante de vacinação da dose única da Janssen, além de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade para se vacinar.