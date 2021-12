Os funcionários do projeto "Anjos da Faixa" durante curso de capacitação - Divulgação

Publicado 20/12/2021 18:51

Em Mesquita, os funcionários do projeto “Anjos da Faixa”, campanha educativa que tem como objetivo reduzir as estatísticas de acidentes e óbitos no trânsito e mudar o comportamento dos usuários das vias, receberam um curso de capacitação de orientação no trânsito.



Desde 2018, o projeto “Anjos da Faixa” atua no município de Mesquita. Segundo a organização, os profissionais orientam pedestres e passageiros em vias com alta circulação de veículos, calçadas e semáforos.



“A importância desses profissionais está na atuação em pontos estratégicos na cidade. Por isso, o foco é orientar e levar, de forma educativa, informações a ciclistas, pedestres e motoristas”, explica o chefe do setor de Educação para o Trânsito de Mesquita, Rodrigo Cesário.



Durante o curso destinado aos profissionais do projeto, os presentes ainda receberam orientações, por exemplo, sobre a utilização de instrumentos de trabalho e para prosseguir adotando uma postura de prevenção no trânsito.