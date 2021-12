Vacinação contra covid-19 em Mesquita, na Baixada Fluminense - Márcio Maio

Publicado 17/12/2021 20:51

Mesquita, na Baixada Fluminense, começa a aplicar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 nas pessoas que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, a partir desta sexta-feira, dia 17. O atendimento no município acontece das 8h às 17h.



De acordo com a pasta, é preciso que a dose única tenha sido aplicada há, pelo menos, cinco meses. Por isso, no ato da imunização, é preciso apresentar comprovante de vacinação da dose única da Janssen.



Em Mesquita, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade para se vacinar.



Confira os cinco locais de vacinação contra covid-19 em Mesquita:



– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº. Segunda a sexta, das 8h às 17h (mas com senhas até 16h). Sábado, das 8h às 12h (mas com senhas até 11h).



– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha. Segunda a sexta, das 8h às 17h (mas com senhas até 16h). Sábado, das 8h às 12h (mas com senhas até 11h).



– Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, Centro. Segunda a sexta-feira, 8h às 17h (mas com senhas até 16h).



– Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita 316. Segunda a sexta, das 8h às 17h (mas com senhas até 16h). Sábado, das 8h às 12h (mas com senhas até 11h).



– Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba. Segunda a sexta, das 8h às 17h (mas com senhas até 16h).