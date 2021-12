No local do confronto, os agentes encontraram uma pistola Glock cal 9mm, um carregador com 10 munições e um rádio transmissor - Reprodução

Publicado 21/12/2021 14:26

Um confronto entre criminosos e PMs do 20º BPM terminou com um suspeito baleado e uma arma de fogo apreendida em Mesquita, na Baixada Fluminense. O criminoso ferido foi socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu e posteriormente, preso. A identidade do indivíduo não foi revelada.



Segundo detalhes da ação, agentes estavam em patrulhamento na Rua Santo Amaro, quando foram atacados por diversos disparos de armas de fogo. O batalhão confirma que a equipe revidou a agressão.



Após cessar o confronto, foi encontrado o criminoso caído ao solo ferido, uma pistola Glock cal 9mm numeração suprimida, um carregador com 10 munições de 9mm e um rádio transmissor.



Diante dos fatos, a guarnição procedeu a 54ª DP para apreciação da autoridade policial.