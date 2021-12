Lona Cultural em Rocha Sobrinho, Mesquita, Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 30/12/2021 13:30

Que o ano de 2021 foi complicado para a maioria dos municípios brasileiros, isso todo mundo já sabe. A pandemia foi uma das questões mais agravantes em todo o mundo. Para moradores de Mesquita, além da doença, a situação no município piorou diante da falta de investimentos na Educação, Saúde, segurança municipal e da não valorização de seu povo por parte dos representantes.



Durante o ano, mesquitenses procuraram por diversas vezes o Dia Mesquita para reclamar e prestar queixas de problemas frequentes na cidade, como a falta de serviços de limpeza e capinagem, buracos em algumas ruas e enchentes. Diante de toda esta situação, entrevistamos moradores e autoridades, que apresentaram os principais problemas presentes na cidade e soluções para o próximo ano. Confira as respostas abaixo:



Marina Lopes de Souza,34 anos, moradora do Centro de Mesquita



Moradora do município há mais de 10 anos, Mariana abordou problemas na Saúde e segurança. “Só a Clínica da Família não resolve os problemas da população, precisamos de uma unidade de urgência e emergência 24 horas. Todas as vezes que nossos parentes passam mal temos que ir para outra cidade, pois se dependermos da UPA, morremos. O prefeito deveria investir em unidades 24 horas”.



Em relação a segurança na cidade, a mesquitense contou que por diversas vezes presenciou em suas redes sociais relatos de assaltos. “Temos o batalhão no centro da cidade que não resolve nosso problema, acordo às 5h da manhã para pegar o trem na estação Juscelino para ter o conforto de ir sentada e já fui assaltada duas vezes. Na gestão passada, tinha uma cabine da guarda municipal que, com a parceria da PM, evitava muitos assaltos. Falta o querer da prefeitura também em ajudar a nós, moradores”.



Solução



Uma Unidade Municipal 24 h de Urgência e Emergência com cirurgias, um sistema de regulação específico e mais eficiente que atenda pacientes, nestes casos de suspeita de doenças com alta malignidade com obrigatoriedade de redução de tempo de espera, construção de Policlínica com diversas especialidades, além da valorização dos profissionais de Segurança Pública, com equipamentos descentes e a realização dos pagamentos em dia.



Vereadora Ana Cris Gêmeas



A única vereadora mulher, Ana Cris Gêmeas comentou que a grande polêmica atual é o descaso com o transporte público. Para ela, o tópico é um grande vetor de viabilidade econômica, além de grande parte dos moradores usufruírem do transporte coletivo na cidade, como ônibus, trem e Kombi.



A representante ainda acrescentou que a não solução de problemas relacionados a mobilidade urbana, acaba gerando certa exclusão social. “Quem usa os meios de transporte de massa é a parcela mais pobre e vulnerável da nossa cidade. Pensar na mobilidade de transporte é uma medida de compensação social”, afirmou Ana Cris.



Solução



Plano de mobilidade urbana eficiente, promover ações que facilitem o interesse e a concorrência em linhas com pouco interesse empresarial, criar novos conceitos de concessão, implantação de transporte municipal gratuito para algumas áreas de difícil acesso e/ ou custeio municipal de parte da tarifa, diminuindo assim o valor das bilhetagens.



Maira Mello, 30 anos, moradora da Coreia



Com os filhos matriculados no município, a última entrevistada relatou que as unidades públicas estão largadas, mal acabadas e com ventiladores ruins. Maira ainda acrescentou que em dias de chuva forte, algumas instituições alagam, dificultando o horário de saída e entrada dos alunos.



"Já não basta os problemas que passamos durante a pandemia, com a falta de kits e cestas básicas, ainda temos nossos filhos estudando em péssimas salas. A educação aqui na cidade precisa melhorar muito, além de péssimas condições de salários para os professores, isso quando não são demitidos injustamente”, acrescentou a mesquitense.



Solução



Maiores verbas para o setor da Educação, investimento em materiais modernos, que contribuam para o ensinamento e aprendizado dos jovens e crianças. A educação é um pilar importante para o desenvolvimento da nossa cidade.



Diante das situações apresentadas, os moradores aguardam que as autoridades apurem e valorizem suas sugestões. Sem educação, saúde e direitos básicos não haverá avanços sociais, melhorias e retomadas em 2022.