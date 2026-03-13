Colline de France - Foto: Divulgação

Colline de FranceFoto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 14:50

Miguel Pereira - A aposta no setor hoteleiro tem impulsionado a economia de Miguel Pereira e consolidado a cidade como destino turístico em expansão. Para atender às demandas do município mais visitado do Estado do Rio de Janeiro, dois grandes empreendimentos já movimentam a região: Colline de France e Rede Sesc. Com investimentos que somam cerca de R$ 260 milhões, as unidades começam a receber seus hóspedes ainda este ano.

"O crescimento do turismo em Miguel Pereira exige uma estrutura cada vez mais qualificada de hospedagem. Esses investimentos mostram a confiança do setor privado no potencial da cidade e ajudam a gerar empregos, movimentar o comércio local e ampliar a permanência dos visitantes", explicou o presidente da Miguel Pereira Tour, André Português.

Com data de entrega já certa, em agosto, o hotel Sesc será o mais moderno do Rio de Janeiro e reforça Miguel Pereira como um dos destinos mais promissores do Brasil. A unidade, que começou a ser erguida em janeiro deste ano, terá vista para o Lago Javary, principal cartão-postal do município. Em seus mais de 7 mil metros quadrados, a hospedagem terá dois pavimentos e 74 suítes. Um dos destaques do projeto é uma estação exclusiva para a Maria Fumaça.

Desde o início de 2025, os moradores da cidade têm acompanhado a construção de uma filial do Colline de France, considerado o melhor hotel do mundo pelo ranking Tripadvisor. Serão 34 apartamentos a mais para locações diárias na cidade. Segundo André Português, a promessa é transformar Miguel Pereira em um pedaço da França.

Em formato de castelo de estilo imperial, o espaço, que vai reproduzir o modelo de Gramado, também trará a fragrância exclusiva Perfum de Colline com seu aroma suave de menta e baunilha aos charmosos móveis esculpidos à mão. Além disso, os hóspedes terão à disposição piscinas e sauna úmida, um jardim de Buganvílias, academia, um centro de bem-estar e um bistrô com culinária francesa.

"Projetos como o Colline de France e o hotel do Sesc elevam o padrão da hotelaria local e consolidam Miguel Pereira como um destino turístico de alto nível. A cidade vive um momento histórico de crescimento e planejamento voltado para o turismo sustentável", destacou o presidente da Miguel Pereira Tour.