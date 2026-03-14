Rosemberg da Kaf - Foto: Arquivo

Rosemberg da KafFoto: Arquivo

Publicado 14/03/2026 17:12

Miguel Pereira - Rogério Gomes Kiffer, conhecido como Rogério da Kaf, morreu nesta sexta-feira (13), aos 46 anos. As causas da morte não foram divulgadas.

Empresário, Rosemberg era dono da KAF, empresa de serviços funerários. Além disso, nas últimas eleições municipais, em 2024, foi candidato a prefeito de Miguel Pereira, tendo 3.958 votos.

Os velórios foram realizados no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, e na Capela da KAF. O corpo foi sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Governador Portela.