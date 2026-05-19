Iguapé - Foto: Divulgação

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Publicado 19/05/2026 14:28

Miguel Pereira - Mais de 1,2 mil alunos da rede pública de ensino dos municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, participam, neste mês de maio, do projeto Iguapé – A Arte e a Ciência de Sanear. A iniciativa da Iguá Rio promove uma experiência educativa que une ciência, arte e tecnologia para estimular a conscientização ambiental entre crianças e adolescentes.

Em Miguel Pereira, mais de 800 alunos de nove escolas do município participam do projeto entre os dias 18 e 20 de maio. As atividades acontecem na E. M. Cel. Edmundo Macedo Soares Silva, no bairro Barão de Javary.

Durante as atividades, os estudantes participam de uma imersão em realidade virtual sobre meio ambiente. Também acompanham uma aula-show interativa com os personagens Dr. Saneamento e Dra. Tratamento, que demonstram, de forma lúdica, como a ciência pode recuperar a água poluída. O projeto inclui ainda oficinas práticas e demonstrações científicas baseadas na metodologia STEAM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).

O Iguapé é acessível a alunos que possuem apoio de um plano de acessibilidade e inclusão em conformidade com a Lei 10.098/2000. Todas as escolas participantes também recebem materiais pedagógicos para dar continuidade ao aprendizado ao longo do ano letivo.

“Nosso objetivo é falar sobre saneamento de um jeito leve, próximo e de fácil compreensão, trazendo esse assunto para a realidade das crianças e adolescentes. A ideia é despertar esse cuidado desde cedo, mostrando que, quando cuidamos da água, estamos cuidando também da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida de todos”, afirma Izabel Loureiro, gerente de Responsabilidade Social da Iguá Rio.

