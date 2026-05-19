IguapéFoto: Divulgação
Iguá Rio promove experiência educativa com realidade virtual para estudantes de Miguel Pereira
Iniciativa une ciência, arte e tecnologia para estimular a conscientização ambiental entre crianças e adolescentes
Iguá Rio promove experiência educativa com realidade virtual para estudantes de Miguel Pereira
Iniciativa une ciência, arte e tecnologia para estimular a conscientização ambiental entre crianças e adolescentes
Empresário Rosemberg Gomes Kiffer morre aos 46 anos
Causas da morte não foram reveladas
Hotéis Colline de France e Sesc têm obras avançadas e fortalecem turismo em Miguel Pereira
Crescimento no número de visitantes aumenta desenvolvimento na cidade
Iguá Rio e Instituto Ekloos abrem inscrições para o programa Lidera em Miguel Pereira
Inscrições vão até 15 de março
Passeio de balão é a nova atração turística de Miguel Pereira
Voe Miguel Pereira dura cerca de uma hora
Miguel Pereira se prepara para o maior Carnaval da sua história
Folia vai de 13 a 17 de fevereiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.