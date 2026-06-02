Projeção da fachada do hotelFoto: Divulgação
Hotel do Sesc em Miguel Pereira chega a 70% das obras concluídas e deve ser inaugurado em dezembro
Complexo de mais de 7 mil m² terá piscina em área arborizada, rooftop com vista panorâmica e estação da Maria Fumaça
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