Projeção da fachada do hotel - Foto: Divulgação

Projeção da fachada do hotelFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2026 16:13

Miguel Pereira - s obras do hotel do Sesc RJ em Miguel Pereira alcançaram 70% de execução e têm previsão de entrega para dezembro deste ano. As frentes de trabalho seguem em ritmo avançado no terreno localizado na Avenida Marechal Rondon, no Bairro Barão de Javary, próximo ao Lago Javary – principal cartão-postal do município. O complexo, com mais de 7 mil metros quadrados, reforçará a vocação turística da cidade, na região Centro-Sul Fluminense.

As equipes trabalham atualmente nas etapas de estrutura, instalações e acabamentos do empreendimento, e um dos quatro blocos que compõem o hotel já está concluído, demonstrando o avanço das obras. A unidade terá dois pavimentos, com 74 suítes – duas delas da categoria “Lua de Mel”, equipadas com banheira de hidromassagem – além de recepção com lobby monumental, espaços infantil, fitness e de coworking, living, sala de jogos e restaurante com capacidade para 127 pessoas. O estacionamento comportará 33 veículos.

Piscina, rooftop e estação da Maria Fumaça

Entre os destaques do projeto está a piscina, integrada a uma praça de convivência externa arborizada, com cafeteria, loja de souvenirs e uma estação exclusiva para a Maria Fumaça. A partir do hotel, hóspedes poderão embarcar no tradicional trem turístico que percorre pontos históricos e paisagens da cidade. O rooftop terá horta sustentável e um espaço para happy hour, com lounge e bar com vista panorâmica da região.

Energia limpa e gestão de resíduos

Segundo o diretor de Engenharia e Infraestrutura do Sesc RJ, Fábio Soares, o empreendimento vai muito além de oferecer hospedagem. “Estamos criando um equipamento que dialoga com o entorno, valoriza o patrimônio natural e cultural e proporcionará experiências únicas ao visitante. Ao mesmo tempo, adotamos soluções sustentáveis que preservam os recursos e contribuem para o desenvolvimento responsável do turismo no estado”, afirma.

Fábio Soares se refere ao sistema de gestão de resíduos que incentivará colaboradores e visitantes a descartarem seus resíduos de maneira consciente. O material terá como destino cooperativas locais, promovendo inclusão econômica e social.