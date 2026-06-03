Ação será na Lagoa das Lontras - Foto: Divulgação

Ação será na Lagoa das LontrasFoto: Divulgação

Publicado 03/06/2026 17:34

Miguel Pereira - Em celebração à Semana do Meio Ambiente, o projeto Omìayê, desenvolvido pelo Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII) e responsável pela primeira ecofábrica do Brasil nascida na Mangueira, Zona Norte do Rio de Janeiro, realiza, no próximo sábado (6), uma ação socioambiental na região da Lagoa das Lontras, no Sítio dos Austríacos, em Miguel Pereira. A iniciativa tem como foco a coleta de óleo de cozinha usado, a conscientização sobre o descarte correto de resíduos, a educação ambiental e a preservação dos recursos hídricos locais.

Durante a ação, moradores poderão levar óleo de cozinha usado, armazenado em recipientes fechados, para o descarte adequado. Em troca, receberão gratuitamente o Omì, um sabão ecológico e biorremediador com tecnologia inovadora. Desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), o produto é fabricado a partir da reutilização desse próprio resíduo. A troca é realizada na proporção de um litro de óleo por uma barra de sabão.

Além disso, a programação inclui orientações sobre economia circular e diálogos sobre a preservação dos ecossistemas aquáticos da região, uma vez que o descarte inadequado de óleo de cozinha é um dos principais responsáveis pela poluição hídrica em áreas urbanas e rurais. Um único litro descartado de forma incorreta pode contaminar milhares de litros de água, além de causar entupimentos na rede de esgoto e impactos ambientais de longo prazo. Para enfrentar esse cenário, o projeto aposta em uma tecnologia social que transforma o resíduo em solução, com resultados já expressivos.

Já foram produzidos 98 mil litros de microrganismos biorremediadores, com capacidade estimada para tratar cerca de 304 milhões de litros de esgoto, um volume suficiente para abastecer uma cidade de 20 mil habitantes por mais de três meses. Além disso, a coleta de 6.800 litros de óleo de cozinha residual evitou a contaminação potencial de mais de 170 milhões de litros de água, o que corresponde a cerca de 68 piscinas olímpicas.

No eixo de reaproveitamento e produção sustentável, destacam-se ainda as cerca de 7,8 toneladas de sabão ecológico produzidas, com potencial de tratamento superior a 6 milhões de litros de esgoto, além de aproximadamente 2 mil litros de produtos líquidos ecológicos, como detergentes e lava-roupas, capazes de tratar cerca de 1,87 milhão de litros de efluentes, reforçando o alcance e a relevância das soluções implementadas.

“Levar o Omìayê para a Lagoa das Lontras durante a Semana do Meio Ambiente é uma forma de ampliar a lógica do saneamento circular para novos territórios. A coleta do óleo usado impede que um resíduo altamente poluente chegue à água e ao esgoto, e esse mesmo material retorna como sabão ecológico produzido com microrganismos que ajudam a degradar matéria orgânica no sistema. O projeto já demonstra escala, com milhares de litros de óleo destinados corretamente, toneladas de sabão produzidas e uma tecnologia social que conecta preservação hídrica, ciência e participação comunitária”, declara Gabriel Pizoeiro, diretor do Instituto Singular Ideias Inovadoras.

Para Rodrigo Rubinato, Gestor de Unidade do Projeto Omìayê - Ecofábrica Mangueira, as ações como essa reforçam o papel da educação ambiental aliada a soluções concretas:

“Trabalhamos para mostrar que a sustentabilidade não precisa ser distante ou complexa. Quando levamos esse tipo de ação para outros territórios, como Miguel Pereira, conectamos as pessoas a uma solução prática, que transforma um resíduo do dia a dia em impacto ambiental positivo. Isso gera consciência, muda comportamento e aproxima a população de um modelo mais sustentável”, afirma.

A ação é realizada pelo Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII), em parceria com a Associação de Moradores e Amigos da Lagoa das Lontras (AMALL), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Prefeitura de Miguel Pereira, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o Sítio dos Austríacos.