Colline de France - Foto: Vanessa Pessoa

Colline de FranceFoto: Vanessa Pessoa

Publicado 10/06/2026 16:31

Miguel Pereira - A plataforma TripAdvisor, uma das maiores referências mundiais em avaliações de viagens, divulgou nesta terça-feira (9), o resultado do prêmio Travellers’ Choice Best of the Best 2026. O Colline de France, de Gramado, no Rio Grande do Sul, foi eleito o melhor hotel do Brasil e o segundo melhor do mundo na categoria principal.

Em Miguel Pereira, no interior do Rio de Janeiro, uma unidade do Colline de France será inaugurada em setembro de 2027. A obra começou há mais de um ano, em um investimento de cerca de R$ 168 milhões. O hotel terá 40 quartos.

“O resultado desse prêmio mostra que cada vez mais o estado precisa de gestores que olhem para as cidades com um olhar diferente. Não é somente a economia de Miguel Pereira que cresce com um empreendimento deste tipo, é todo o Rio de Janeiro”, afirma André Português, ex-prefeito da cidade e responsável por trazer o Colline de France para o estado.