Colline de FranceFoto: Vanessa Pessoa
Eleito segundo melhor hotel do mundo, Colline de France terá unidade em Miguel Pereira
Previsão é que unidade seja inaugurada em setembro de 2027
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Ação na Semana do Meio Ambiente leva educação ambiental e coleta de óleo a Miguel Pereira
Iniciativa promove distribuição de sabão ecológico e mobiliza comunidade em torno da preservação da Lagoa das Lontras
Hotel do Sesc em Miguel Pereira chega a 70% das obras concluídas e deve ser inaugurado em dezembro
Complexo de mais de 7 mil m² terá piscina em área arborizada, rooftop com vista panorâmica e estação da Maria Fumaça
Iguá Rio promove experiência educativa com realidade virtual para estudantes de Miguel Pereira
Iniciativa une ciência, arte e tecnologia para estimular a conscientização ambiental entre crianças e adolescentes
Empresário Rosemberg Gomes Kiffer morre aos 46 anos
Causas da morte não foram reveladas
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