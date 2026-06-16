Circuito de educação ambientalFoto: Divulgação

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Miguel Pereira - Nesta quarta-feira (17), a Iguá Rio promove um circuito de educação ambiental com a participação de estudantes da redes municipal de Miguel Pereira. Um mutirão de plantio e regeneração ambiental na APA Palmares, fruto de uma parceria entre o projeto Águas e Florestas e o Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA) também será realizado.
Com o tema “Se a água muda, a natureza muda junto”, o circuito contará com quatro salas de aprendizagem: Recicla do Bem (Resíduos e Reciclagem); Água, Saneamento e Meio Ambiente; Biomas Brasileiros e Proteção da Natureza; e Protagonismo Ambiental e Expressão Artística. Em cada uma delas, os alunos poderão participar de dinâmicas lúdicas e imersivas. Entre os destaques está uma experiência com óculos de realidade virtual utilizando o Game do Saneamento, que aborda o ciclo da água, o tratamento de água e esgoto, a preservação ambiental e os impactos causados pelo descarte incorreto de resíduos.
As atividades começaram nesta terça-feira, com alunos da Escola Municipal Pedro Nogueira, em Paty do Alferes. Na quarta, será a vez da Escola Municipal Cornélio José F. Neto, em Miguel Pereira. Encerrando o projeto, na quinta-feira, acontece o mutirão de plantio e regeneração ambiental na Área de Proteção Ambiental (APA) Palmares, com a participação de cerca de 100 estudantes que participaram do circuito.
“Neste mês, em que celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, é muito importante conscientizar sobre o cuidado que devemos ter com os nossos recursos naturais. O objetivo do circuito é promover o engajamento dessas crianças e adolescentes por meio de atividades nas escolas e de experiências práticas. Falar sobre saneamento básico é também falar sobre preservação dos biomas brasileiros, uso responsável da água e muitos outros temas fundamentais para o futuro das próximas gerações”, destaca Izabel Loureiro, gerente de Responsabilidade Social da Iguá Rio.
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Circuito de educação ambiental
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