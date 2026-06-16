Circuito de educação ambientalFoto: Divulgação
Iguá Rio promove circuito de educação ambiental em escolas de Miguel Pereira com mutirão de plantio
Atividades também acontecem em Paty do Alferes
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