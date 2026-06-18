Ação aconteceu no calçadão do Grawatta - Foto: Divulgação

Ação aconteceu no calçadão do GrawattaFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 18:25

Miguel Pereira - Mais de 400 pessoas participaram, na última terça-feira (16), de uma ação de educação ambiental promovida pelo Projeto Omìayê, em parceria com a Prefeitura de Miguel Pereira, durante a Semana do Meio Ambiente. Realizada no calçadão do Grawatta, a atividade transformou conceitos ambientais em experiências práticas, aproximando crianças, educadores, representantes públicos e moradores de soluções sustentáveis aplicadas ao cotidiano.

Ao longo do dia, o público teve acesso a atividades educativas que demonstraram os impactos do descarte inadequado do óleo de cozinha e as possibilidades de reaproveitamento desse resíduo por meio da economia circular. A equipe do projeto apresentou o trabalho desenvolvido na comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro, mostrando como o óleo coletado pode ser transformado em sabão ecológico e detergente, reduzindo impactos ambientais e gerando benefícios sociais.

Como parte da ação, foram distribuídos aproximadamente 400 unidades de sabão ecológico e 500 detergentes produzidos a partir do reaproveitamento do óleo de cozinha, reforçando de forma concreta a mensagem sobre consumo consciente e destinação adequada de resíduos.

"O município de Miguel Pereira, por intermédio das Secretarias de Meio Ambiente e Educação, além de parceiros convidados, está promovendo, neste mês do meio ambiente, diversas atividades de conscientização na cidade. Um grande destaque é a nossa parceria com o Instituto Singular e o Projeto Omìayê, que mostra na prática a importância do descarte correto de óleo de cozinha usado. A tecnologia apresentada vai além da tradicional troca de óleo por sabão: é uma solução inovadora que trata efluentes orgânicos e auxilia diretamente na limpeza de fossas e caixas de gordura. Convidamos todos a conhecerem de perto esse processo em prol da nossa sustentabilidade”, disse o Secretário do Meio Ambiente, André Dantas.

Um dos destaques da atividade foi a experiência com microscópio, que permitiu aos participantes observar microrganismos utilizados em processos de biorremediação e tratamento de esgoto. A demonstração ajudou a traduzir conceitos científicos de forma acessível, permitindo que o público compreendesse como bactérias atuam na recuperação de ambientes contaminados e na melhoria da qualidade ambiental.

A proposta da ação foi demonstrar que a educação ambiental se torna mais efetiva quando associada à vivência prática e à participação direta das pessoas. Ao unir ciência, sustentabilidade e engajamento comunitário, a iniciativa estimulou reflexões sobre responsabilidade ambiental e mostrou que pequenas mudanças de comportamento podem gerar impactos positivos para o meio ambiente.

Para Bruno Pierri, Coordenador do Projeto Omìayê, essa ação é a materialização do que a educação ambiental bem direcionada pode proporcionar:

“Participar de ações como esta é fundamental para aproximar a educação ambiental do cotidiano das pessoas. Quando mostramos, de forma prática, que um resíduo como o óleo de cozinha usado pode se transformar em soluções que contribuem para a melhoria ambiental e para o fortalecimento social das comunidades, ajudamos a formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a sustentabilidade. Ver o interesse e o entusiasmo das crianças durante as oficinas reforça a importância de investir em iniciativas que unem conhecimento, responsabilidade ambiental e transformação social."

Desenvolvido pelo Instituto Singular Ideias Inovadoras com recursos próprios, o Projeto Omìayê integra educação ambiental, inclusão produtiva, saneamento sustentável e desenvolvimento comunitário. A atividade em Miguel Pereira reforça o compromisso da iniciativa em ampliar o acesso ao conhecimento ambiental e incentivar práticas sustentáveis capazes de transformar realidades locais.