Fernanda Abreu estará no Festival Sesc de Inverno - Foto: Matheus Rubim

Fernanda Abreu estará no Festival Sesc de InvernoFoto: Matheus Rubim

Publicado 04/07/2026 14:14

Miguel Pereira - A 24ª edição do Festival Sesc de Inverno será realizada entre os dias 17 de julho e 2 de agosto, levando uma programação multicultural a 27 localidades do estado do Rio de Janeiro. Em Miguel Pereira, uma atração musical já confirmada é a cantora Fernanda Abreu, que irá se apresentar no dia 26 de julho, às 20h, na Praça da Matriz. A entrada é gratuita.



Em 2026, ano em que o Sesc celebra 80 anos de atuação, o Festival Sesc de Inverno chega à sua 24ª edição com um convite: afluir. Mais do que tema, o conceito orienta a experiência do público e a curadoria do evento. Afluir, aqui, é movimento. É travessia, contorno, infiltração e transbordamento. Um gesto de abertura para a escuta, o encontro e a transformação. Inspirado na ideia de fluxo, o festival se constrói como um campo de confluências entre saberes, linguagens, territórios e experiências. Não apenas aqueles reconhecidos institucionalmente, mas também os que emergem do cotidiano, das práticas vivas, das memórias e dos corpos.

