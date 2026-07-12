Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos, era moradora do MéierReprodução / Redes sociais
Estudante que estava desaparecida é encontrada morta em Miguel Pereira
Corpo da jovem de 26 anos foi encontrado em uma fazenda no bairro Ramada; Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e busca identificar os responsáveis pelo crime
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Fernanda Abreu irá se apresentar em Miguel Pereira pelo Festival Sesc de Inverno
Apresentação será no dia 26 de julho, na Praça da Matriz
Educação ambiental na prática mobiliza mais de 400 pessoas em ação do Projeto Omìayê em Miguel Pereira
Atividade realizada durante a Semana do Meio Ambiente aproximou a população de temas como descarte correto de resíduos, economia circular e tratamento sustentável de esgoto
Iguá Rio promove circuito de educação ambiental em escolas de Miguel Pereira com mutirão de plantio
Atividades também acontecem em Paty do Alferes
Eleito segundo melhor hotel do mundo, Colline de France terá unidade em Miguel Pereira
Previsão é que unidade seja inaugurada em setembro de 2027
Ação na Semana do Meio Ambiente leva educação ambiental e coleta de óleo a Miguel Pereira
Iniciativa promove distribuição de sabão ecológico e mobiliza comunidade em torno da preservação da Lagoa das Lontras
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