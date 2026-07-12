Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos, era moradora do Méier - Reprodução / Redes sociais

Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos, era moradora do MéierReprodução / Redes sociais

Publicado 12/07/2026 16:51

Miguel Pereira - A estudante de História Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos, foi encontrada morta no bairro Ramada, em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, na noite de sexta-feira (10). A jovem estava desaparecida havia uma semana, desde o dia 4 de julho, quando foi vista pela última vez em Todos os Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, região onde morava.

O corpo foi localizado em uma fazenda às margens da RJ-115. De acordo com as informações apuradas, uma pessoa que realizava um serviço de limpeza em uma área destinada ao manejo de gado percebeu parte do pé da vítima exposta sob um monte de galhos, troncos, folhas e terra. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para o trabalho da perícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde a identificação foi confirmada. O caso é investigado como feminicídio e está sob responsabilidade da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar a autoria e apurar a motivação.

Moradora do bairro Méier, Bianca teve o desaparecimento registrado dois dias após ser vista pela última vez. Desde então, familiares e amigos mobilizaram uma campanha nas redes sociais em busca de informações sobre seu paradeiro, compartilhando fotos, características físicas e pedidos de ajuda.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos. As investigações seguem em andamento.