Miguel Pereira - O Disque Denúncia divulgou um cartaz para auxiliar nas investigações que buscam localizar e prender Marlon Souza da Silva, de 27 anos, principal suspeito de feminicídio contra Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos.
Moradora do Méier e estudante de História, Bianca estava desaparecida desde o início de julho e foi encontrada morta em Miguel Pereira na última sexta-feira, com o corpo parcialmente enterrado em uma propriedade no bairro Ramada.
Bianca foi vista pela última vez na companhia de Marlon, após ambos deixarem a Pedra do Sal, no Centro do Rio, e seguirem para uma hospedagem na Rua do Ouvidor. Imagens de câmeras de monitoramento mostraram os dois entrando no prédio. Horas depois, Marlon aparece deixando o apartamento sozinho e, em seguida, carregando a vítima, já inconsciente, até um veículo.
As investigações da polícia apontam que ele teria ido direto para Miguel Pereira, onde o corpo foi encontrado.
Com as provas reunidas, a Justiça expediu mandado de prisão temporária contra Marlon Souza da Silva pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.
Informações podem ser repassadas, de forma totalmente anônima, pelos seguintes canais do Disque Denúncia:
Central de Atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177; Aplicativo: Disque Denúncia RJ.
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