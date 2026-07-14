Marlon Souza da Silva é foragido da Justiça - Foto: Divulgação/Disque Denuncia

Marlon Souza da Silva é foragido da JustiçaFoto: Divulgação/Disque Denuncia

Publicado 14/07/2026 18:26

Miguel Pereira - O Disque Denúncia divulgou um cartaz para auxiliar nas investigações que buscam localizar e prender Marlon Souza da Silva, de 27 anos, principal suspeito de feminicídio contra Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos.

Moradora do Méier e estudante de História, Bianca estava desaparecida desde o início de julho e foi encontrada morta em Miguel Pereira na última sexta-feira, com o corpo parcialmente enterrado em uma propriedade no bairro Ramada.

Bianca foi vista pela última vez na companhia de Marlon, após ambos deixarem a Pedra do Sal, no Centro do Rio, e seguirem para uma hospedagem na Rua do Ouvidor. Imagens de câmeras de monitoramento mostraram os dois entrando no prédio. Horas depois, Marlon aparece deixando o apartamento sozinho e, em seguida, carregando a vítima, já inconsciente, até um veículo.

As investigações da polícia apontam que ele teria ido direto para Miguel Pereira, onde o corpo foi encontrado.

Com as provas reunidas, a Justiça expediu mandado de prisão temporária contra Marlon Souza da Silva pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.



Informações podem ser repassadas, de forma totalmente anônima, pelos seguintes canais do Disque Denúncia:



Central de Atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177;

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177;

Aplicativo: Disque Denúncia RJ.