Marlon Souza da Silva estava foragido e foi preso pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/Procurados Disque Denúncia

Marlon Souza da Silva estava foragido e foi preso pela Polícia CivilFoto: Reprodução/Procurados Disque Denúncia

Publicado 15/07/2026 23:52

De acordo com a corporação, o homem resistiu à prisão e entrou em confronto físico com os agentes. Durante a ação, ele teria tentado tomar a arma de um policial e acabou sendo atingido por um disparo na perna. Após receber atendimento médico, permaneceu internado sob custódia policial.



A prisão é resultado das investigações iniciadas após o desaparecimento de Bianca, registrado no dia 6 de julho. Durante a apuração, policiais reuniram imagens de câmeras de segurança que mostram a estudante na companhia do suspeito na região da Pedra do Sal, no Centro do Rio de Janeiro. Em seguida, os dois seguiram para uma hospedagem na Rua do Ouvidor.



As gravações analisadas pelos investigadores indicam que, horas depois, Marlon deixou o imóvel sozinho. Em outro momento, ele foi flagrado carregando o corpo da jovem até um veículo.



Com o avanço das diligências, a Polícia Civil identificou que o suspeito havia seguido para Miguel Pereira. Os investigadores também descobriram que ele tentou enganar pessoas próximas ao enviar a uma conhecida uma foto de Bianca em uma área de mata, simulando estar à procura da vítima.



O corpo da estudante foi encontrado na noite de sexta-feira (10) por agentes da 96ª DP (Miguel Pereira), em uma área de mata próxima ao município de Vassouras. A identificação foi confirmada posteriormente.



Outro elemento que reforçou as suspeitas surgiu durante a investigação. Segundo a polícia, na manhã seguinte ao desaparecimento da jovem, o investigado esteve em uma fazenda na região de Miguel Pereira e pediu emprestados uma pá e uma enxada, alegando que realizaria uma obra. A linha de investigação aponta que os equipamentos podem ter sido utilizados para ocultar o corpo.



Com base nas provas reunidas ao longo da apuração, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra Marlon Souza da Silva, que foi cumprido nesta quarta-feira. As investigações sobre o caso continuam.