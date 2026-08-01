Prisão foi realizada por policiais da 96ª DP - Foto: PCERJ

Prisão foi realizada por policiais da 96ª DPFoto: PCERJ

Publicado 01/08/2026 11:49

Miguel Pereira - A Polícia Civil prendeu, na última quinta-feira (30), um homem condenado por tortura e associação para o tráfico de drogas. A captura foi realizada no Centro de Miguel Pereira.

De acordo com as investigações, em 2024, o criminoso, acompanhado de sete comparsas, torturou e espancou uma vítima com pauladas, socos e chutes, causando diversas fraturas nos membros superiores e inferiores.

A ação foi realizada com o apoio da Polícia Militar e resultou no cumprimento do mandado de prisão.

