Prisão foi realizada por policiais da 96ª DPFoto: PCERJ
Homem é preso por tortura em Miguel Pereira
Crime ocorreu em 2024, quando oito pessoas espancaram um indivíduo
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Corpo é encontrado no Lago Javary, em Miguel Pereira
Vítima ainda não foi identificada e Polícia Civil investiga o caso
Suspeito de matar estudante em Miguel Pereira é preso pela Polícia Civil
Indivíduo chegou a entrar em confronto com policiais e tentou tomar a arma de um agente
Disque Denúncia divulga cartaz para localizar suspeito de feminicídio em Miguel Pereira
Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos, estava desaparecida desde o início de julho e foi encontrada morta, com o corpo parcialmente enterrado, em uma propriedade às margens da RJ-115
Estudante que estava desaparecida é encontrada morta em Miguel Pereira
Corpo da jovem de 26 anos foi encontrado em uma fazenda no bairro Ramada; Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e busca identificar os responsáveis pelo crime
Fernanda Abreu irá se apresentar em Miguel Pereira pelo Festival Sesc de Inverno
Apresentação será no dia 26 de julho, na Praça da Matriz
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