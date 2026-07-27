Corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira - Foto: IA/OpenAI

Corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feiraFoto: IA/OpenAI

Publicado 27/07/2026 20:10 | Atualizado 28/07/2026 13:50

Miguel Pereira - Na manhã desta segunda-feira (27), o corpo de um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado no Lago Javary, em Miguel Pereira. O cadáver foi visto inicialmente por moradores da região, que avistaram o corpo boiando.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda após ter sido retirado do lago pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil investiga o caso.