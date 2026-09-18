Itens apreendidos no veículo - Foto: Divulgação/PM

Itens apreendidos no veículoFoto: Divulgação/PM

Publicado 18/09/2026 21:12

Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos que dirigia um carro clonado em Miguel Pereira. A ação ocorreu no bairro Paes Leme, durante a madrugada de quarta-feira (16).

De acordo com a polícia, os agentes estavam em patrulhamento quando abordaram um veículo que chamou atenção por conta das películas escuras nos vidros. Em seguida, foi localizada uma mochila com duas balaclavas, duas luvas, dois litros de gasolina e uma caixa de fósforos.

Em consulta ao número do chassi, foi constatado que o automóvel possuía registro de roubo no dia 28 de agosto.



O condutor e o carro foram encaminhados para a 96ª Delegacia de Polícia.