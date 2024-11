Equipe usou a inteligência e antecipou-se - Força-Tarefa Miracema

Equipe usou a inteligência e antecipou-seForça-Tarefa Miracema

Publicado 04/11/2024 10:06

Miracema- Uma facção baseada no Morro do Demétrio, queria aumentar o território de atuação na sede do município, e convocou um pessoal da pesada nas cidades de Campos dos Goytacazes, Cabo Frio e Itaperuna, para tomar de assalto o Morro do Cruzeiro, dominado por outra falange.

Só não contava com a prevenção do delegado Gesner César Bruno, da 137ª DP, e do tenente Ednei Medeiros, do 36º BPM/Pádua e as respectivas equipes que, já haviam detectado, com os setores de Inteligência os planos de invasão, e movimentaram as peças certas no tabuleiro de xadrez.

Na madrugada desta segunda-feira (4), a força-tarefa PM/PCERJ, tinha em mãos a missão de cumprirem mandados de busca e apreensão domiciliar.

Foram presos duas mulheres, dois homens, apreendidos dois adolescentes de ambos os sexos, uma pistola ponto 40, de uso restrito. com um carregador com 14 munições, três papelotes de cocaína, 13 mariolas grandes de maconha, 63 pedras de crack, e 30 pinotes de cocaína. além de cordões de ouro mais um celular.

Famoso personagem das histórias em quadrinhos, o marinheiro Popeye estampa as embalagens de drogas Mira

NinoBellieny