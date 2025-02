Brasão do município de Miracema-RJ - Oficial

Publicado 11/02/2025 10:48

Miracema-O Sindicato dos Servidores de Miracema entrou, em outubro de 2024, com uma ação judicial contra a prefeitura devido aos atrasos salariais. Com a nova gestão, da prefeita Alessandra Freire ( Republicanos) , o processo seguiu e foi solicitado o pagamento do 13º salário e do salário de dezembro de 2024, não pagos pela administração anterior, do prefeito Clóvis Tostes ( Solidariedade). Como não havia saldo suficiente para a folha de dezembro, e os recursos do Fundeb de janeiro de 2025 não podiam ser usados, a nova gestão está planejando a quitação dos débitos da gestão passada.



Nesta terça-feira (11) às 11h, acontece uma audiência no Fórum da cidade para buscar entendimento dentre as partes. Em nota oficial, a Prefeitura assegurou que o processo será conduzido com transparência e responsabilidade fiscal, visando viabilizar o pagamento dos valores em atraso conforme as possibilidades financeiras do município.







NinoBellieny