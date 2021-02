Presidente dos EUA, Joe Biden AFP

Por Estadão Conteúdo e AFP

Publicado 22/02/2021 08:23

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai realizar nesta segunda-feira uma cerimônia em homenagem às vítimas da covid-19, no dia em que o país deve ultrapassar a marca de 500 mil mortos pela doença.



Até este domingo, os EUA contabilizavam 498.879 óbitos em decorrência do novo coronavírus, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins. O país registrava 28.133.627 casos da doença e é líder mundial nas duas contagens.

"É terrível, é horrível", reagiu o imunologista Anthony Fauci, conselheiro de Joe Biden.



"Não vemos nada parecido em 100 anos, desde a pandemia de 1918", disse à CNN. "É algo que ficará para a história. Em décadas, as pessoas ainda falarão sobre este momento no qual tantas pessoas morreram."



A primeira morte por covid-19 nos Estados Unidos foi anunciada há um ano, em 29 de fevereiro de 2020. Em janeiro, os Estados Unidos chegaram a 400.000 mortes.



Amargura



"500 mil! Isso é 70 mil (pessoas) a mais do que todos os americanos mortos durante a Segunda Guerra Mundial, em um período de quatro anos", lamentou o presidente Joe Biden na sexta-feira. "Muita amargura ... muita tristeza ... muita dor", concluiu.



Em um discurso em uma fábrica de vacinas da Pfizer em Kalamazoo, Michigan, o 46º presidente dos EUA observou que a taxa de vacinação oferece alguma esperança.



“Acho que chegaremos mais perto do normal até o final deste ano. Se Deus quiser, este Natal será diferente do anterior”, disse.



Com uma média de 1,7 milhão de vacinas aplicadas por dia, número que deve aumentar nas próximas semanas, Biden está confiante em atingir 600 milhões de doses - ou seja, vacinar toda a população - até o final de julho.



"Desafio logístico"



Um total de 61 milhões de pessoas receberam uma das duas vacinas licenciadas nos Estados Unidos (Pfizer / BioNTech e Moderna), e 18 milhões já receberam as duas doses necessárias.



Além disso, após um pico epidêmico em janeiro, a média semanal de mortes e novos casos está claramente diminuindo, de acordo com dados do Covid Tracking Project.



A atual onda de tempestades no país interrompeu a campanha de vacinação em todos os estados, disse Andy Slavitt, assessor da Casa Branca contra o coronavírus, na sexta-feira.



“Nunca, jamais, houve um desafio logístico maior do que o que estamos tentando atravessar, mas estamos conseguindo”, disse Biden.



Fauci insiste na importância de vacinar "o mais rápido possível".