Sacramento - Um imigrante filipino de 30 anos morreu três dias após policiais ajoelharem sobre as costas e lateral do pescoço dele por cinco minutos enquanto o imobilizavam, na Califórnia, nos Estados Unidos. O advogado da vítima disse que os policiais utilizaram a mesma "técnica aplicada em George Floyd" e afirmou que eles ignoraram os pedidos de socorro do homem.

Angelo Quinto estava "sofrendo de ansiedade, depressão e paranóia nos últimos meses", segundo a defesa dele disse em entrevista coletiva na última quinta-feira (18). No mesmo dia, a família de Quinto abriu uma ação por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, contra a cidade de Antioquia, conforme a KABC-TV .



O advogado da família, John L. Burris, disse que a irmã da vítima, Isabella Collins, chamou a polícia no dia 23 de dezembro depois que o homem se descontrolou, por medo que ele machucasse a mãe. Enquanto aguardavam a chegada dos policiais, a mãe de Angelo o abraçou durante algum tempo e, de acordo com os depoimentos, "ele já havia começado a se acalmar".



Assim que os dois agentes chegaram, agarraram o homem e não perguntaram sobre a situação que acontecia. Enquanto a vítima era algemada no chão, os oficiais colocaram os joelhos sobre as costas e lateral do pescoço de Angelo. Parte da ação foi filmada por Maria Quinto-Collins, mãe de Angelo. Em determinado momento, ela questiona o que aconteceu ao ver o filho desfalecido, algemado e de bruços.



Depois, é possível ver o rosto dele coberto por sangue, segundo a emissora. Então, outros policiais aparecem, que colocam Angelo em uma maca e começam a fazer compressões contra o tórax dele, enquanto a mãe segue filmando e questionando o que está acontecendo. Na filmagem não é possível identificar se os policiais usavam câmeras corporais.

Causa da morte

"Esses policiais de Antioquia já haviam algemado Angelo, mas não pararam de atacar o jovem e inexplicavelmente começaram a usar a técnica aplicada em 'George Floyd' de colocar um joelho nas costas e na lateral de seu pescoço, ignorando os apelos do Sr. Quinto de 'por favor não me mate'", disse o advogado, que acredita que a vítima morreu por asfixia , assim como George Floyd .



Segundo as informações, o imigrante foi levado até um hospital após a filmagem, mas morreu três dias após a internação. Até o momento, a polícia não informou detalhes do caso à imprensa. O Departamento de Polícia de Antioquia não respondeu aos questionamentos da CNN Internacional e também não deu os nomes dos policiais envolvidos na ocorrência.



A causa da morte de Angelo ainda está pendente e é investigada pelo procurador distrital, informou o xerife do condado de Contra Costa disse na segunda-feira (22).