A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não se arrepende de ter chamado o líder da Rússia, Vladimir Putin, de "assassino". "O presidente deu uma resposta direta a uma pergunta direta", disse a assessora durante uma coletiva de imprensa.

Em entrevista à ABC transmitida nesta quarta-feira, 17, Biden declarou que Putin "pagaria um preço" por interferir nas eleições americanas. De acordo com um relatório do governo americano, o presidente da Rússia supervisionou esforços para prejudicar a candidatura do democrata à Casa Branca em 2020, na disputa com o ex-presidente Donald Trump. Também na entrevista, Biden foi questionado se considerava Putin um assassino e respondeu: "Eu acho."

Ainda ontem, o ministério de Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador do país nos EUA, Anatoly Antonov, para consultas sem especificar motivo. Hoje, Putin disse que as declarações de Biden sobre ele refletem os problemas atuais e do passado dos EUA.

Na coletiva de imprensa, porém, Psaki disse que dois líderes concordam em "continuar procurando maneiras de trabalhar juntos".