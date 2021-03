Presidente dos EUA, Joe Biden AFP

Por AFP

Publicado 23/03/2021 17:10 | Atualizado 23/03/2021 17:11

Boulder - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta terça-feira (23) a proibição de fuzis e solicitou ao Congresso que regule a posse de armas após um tiroteio em Boulder, no estado do Colorado , o segundo massacre do gênero em menos de uma semana.

Biden fez um discurso solene depois que o país ficou chocado com o massacre que matou dez pessoas, alimentando o debate sobre um maior controle da posse de armas.

Da Casa Branca, o presidente pediu a proibição de fuzis e carregadores de alta capacidade e pediu ao Congresso que legislasse neste sentido. “Esta não deve ser uma questão partidária. É uma questão americana. Isso salvaria vidas”, disse ele.

O autor indicado no tiroteio no supermercado - que está hospitalizado - foi identificado como Ahmad Alissa.

Sua condição é "estável" e ele deve ser transferido para a prisão em pouco tempo, disse a chefe de polícia de Boulder, Maris Herold, em entrevista coletiva.

"Ele é acusado de 10 acusações de homicídio em primeiro grau e em breve será transferido para a prisão do condado de Boulder", disse ela.

Sua motivação ainda é desconhecida, segundo autoridades. Todas as vítimas foram identificadas e tinham idades entre 20 e 65 anos, disse a mesma fonte. Um policial que morreu era pai de sete filhos, disse Herold.

Após conhecer as identidades, o governador do Colorado, Jared Polis, expressou a comoção da comunidade com este tiroteio.

"O condado de Boulder é uma comunidade pequena. Estávamos todos olhando a lista. Conhecem alguém?", disse Polis aos repórteres. "Nenhum deles esperava que fosse seu último dia na terra", acrescentou.

O ataque ocorreu menos de uma semana depois que um agressor armado, também de 21 anos, O ataque ocorreu menos de uma semana depois que um agressor armado, também de 21 anos, matou oito pessoas a tiros em várias casas de massagem asiáticas em Atlanta, Geórgia.

Esses dois massacres tão próximos, após um período de relativa calma durante a pandemia, mais uma vez trouxeram à tona o debate sobre o endurecimento das leis sobre posse de armas.

Nas pesquisas, a maioria dos americanos é a favor de mais regulamentação, uma posição que a Casa Branca também apoia, mas os republicanos se opõem obstinadamente, pois argumentam que legislar a esse respeito vai contra a Segunda Emenda da Constituição.

Em audiência no Comitê Judiciário do Senado - que já estava marcada - a divisão partidária mais uma vez azedou o debate.

"Há muitas famílias em muitos lugares que são forçadas a suportar essa dor e angústia inimagináveis", disse o líder da Câmara dos Representantes em um comunicado.

“É necessário agir agora para evitar que este flagelo continue a pesar sobre nossas comunidades”, acrescentou.

No entanto, é improvável que a legislação regulatória seja aprovada no Senado, onde são necessários pelo menos nove votos republicanos.

A cidade de Boulder - de cerca de 110.000 habitantes localizada 50 quilômetros a noroeste de Denver, capital do Colorado - impôs uma proibição aos fuzis após o massacre de Parkland na Flórida em 2018.

Mas na semana passada, um juiz bloqueou esse veto, relatou o The Denver Post, uma decisão que foi celebrada pela National Rifle Association (NRA), um poderoso grupo de lobby pró-armas.

Após o tiroteio, a NRA tuitou uma cópia da Segunda Emenda à Constituição, que garante o direito à posse de armas.

Segundo a mídia norte-americana, o homem estava armado com um fuzil AR-15, arma muito usada nesse tipo de homicídio, tipo de incidente recorrente nos Estados Unidos.

Testemunhas disseram ter ouvido vários ruídos do lado de fora do supermercado, onde ocorreu o tiroteio.

"Eles quase me mataram porqu eue fui comprar um refrigerante com um pacote de batatas fritas", disse Ryan Borowski à CNN. "Agora sinto que não há lugar seguro", acrescentou.

Colorado sofreu dois massacres com armas de fogo que marcaram a história do país, o tiroteio em Columbine High School em 1999 e o cinema Aurora em 2012.

Ambos chocaram os Estados Unidos, sem que houvesse uma mudança na legislação sobre porte de armas.