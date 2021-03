Polícia Rodoviária Federal e PM prendem homem e apreendem armas na Ponte Rio-Niterói Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Publicado 09/03/2021 07:28 | Atualizado 09/03/2021 08:03

Rio - Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Militar prendeu um homem que transportava um fuzil, munições e grande quantidade de drogas, na ponte Rio-Niterói, na noite de segunda-feira. De acordo com as corporações, o motorista também usava um carro roubado.

Segundo a PRF, o motorista realizaria o transporte de armas e drogas da comunidade da Baixa do Sapateiro, no complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, para o Complexo da Alma, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



Na abordagem policial feita na praça do pedágio, foram encontrados um fuzil, dois carregadores para arma de fogo e 560 munições para fuzil, além de mais de 21 mil pinos de cocaína e 1.350 tabletes de maconha no interior do carro.



O homem confessou aos policiais que receberia o valor de mil reais para realizar o transporte.