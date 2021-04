Armas foram apreendidas dentro do carro recuperado pela PM Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 07:14 | Atualizado 28/04/2021 08:02

Rio - Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma perseguição policial seguida de tiros, na Zona Norte do Rio. A imagem foi flagrada na manhã desta terça-feira (27), na Rua Torres de Oliveira, no bairro Piedade, às margens da linha do trem da Supervia.

PERSEGUIÇÃO POLICIAL@PMERJ



Após um Ford Ka se evadir da abordagem da PM, foi realizado um cerco sendo o veículo abordado na Rua Torres de Oliveira em Piedade. No veículo 4 nacionais do Morro do Urubu com 2 fuzis.



Veja posts anteriores pic.twitter.com/KaslQWjwhy — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) April 27, 2021

Publicidade

Segundo a Polícia Militar, quatro bandidos armados estavam em um carro roubado e fugiram de uma blitz policial. Eles saíram do Morro do Urubu e seguiam em direção ao Morro do Dezoito, no bairro Água Santa.

Dentro do veículo a polícia apreendeu dois fuzis, carregadores, celulares e uma granada. Os quatro criminosos foram presos.

Publicidade