Um veículo da Polícia Militar caiu de uma pista na Rua Medeiros, em Piedade

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 11:38 | Atualizado 13/03/2021 12:38

Rio - Um caveirão da Polícia Militar caiu, neste sábado (13), em um quintal na Rua Medeiros, no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros atua no local e informa que não há registro de vítimas.

Os bombeiros foram acionados às 9h48 e, quando chegaram ao local do acidente, viram que o veículo saiu da pista e atingiu uma residência, pegando parte do muro, mas ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Militar, o veículo é um blindado do 3º BPM (Méier), que estava sendo usado em patrulhamento no Morro do Urubu, em Piedade, quando tombou em uma via íngreme. A Perícia do Centro de Criminalística da Polícia Militar (CCrim) foi acionada ao local.

