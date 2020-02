Polícia prende dez criminosos e apreende quatro fuzis na Região Metropolitana

Rio - Policiais militares apreenderam, nesta terça-feira, quatro fuzis e prenderam dez criminosos. Nas mesmas ações, foram apreendidas três granadas, uma pistola, carregadores, radiostransmissores e farta quantidade de drogas.

De acordo com a PM, durante a manhã, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam cinco criminosos na Comunidade da Alma, em São Gonçalo. Com eles, foram apreendidos um fuzil, três granadas, dois radiostransmissores e drogas. A operação integra as ações realizadas pela unidade que visam coibir o roubo de carga e o tráfico de drogas na região. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).

Já na parte da tarde, equipes do 39º BPM (Beford Roxo) realizaram operação na comunidade do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, para coibir roubos de veículos e de cargas. Na ação, dois criminosos foram presos dentro de uma casa. Com eles, foram apreendidos um fuzil, um carregador, 25 munições, um radiotransmissor e drogas a serem contabilizadas. A ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP (Belford Roxo).

Ainda segundo a Polícia Militar, também durante a tarde, policiais da UPP Adeus/Baiana prenderam três criminosos, que estavam armados com dois fuzis e uma pistola, além de carregadores. Os presos e o material apreendido foram levados para a 21ª DP (Bonsucesso).