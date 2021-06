Homem se disfarçou de noiva para ir em casamento da amante - Reprodução

Homem se disfarçou de noiva para ir em casamento da amanteReprodução

Por iG

Publicado 04/06/2021 15:34

Um caso curioso de demonstação de amor ocorreu em um casamento na Índia. Mas diferente do que você imagina, ele não ocorreu entre os noivos. Um homem se disfarçou de noiva para ver o casamento da amante.



Um vídeo feito em uma vila do distrito de Bhadohi em Uttar Pradesh, estado no norte da Índia, mostra o homem, vestido de mulher, de joelhos enquanto é confrontado por um grupo de homens.

O jornalista do India Today, Aditya Bidwai, compartilhou um vídeo do incidente brincando “isso só acontece na Índia”.

India is a country of lovers...A guy dressed up like a bride to meet his lover who was getting married. In Uttar Pradesh Bhadohi....This happens only in India pic.twitter.com/pQQAfO3tz4 — Aditya Bidwai (@AdityaBidwai) June 2, 2021

Publicidade

Segundo o portal de notícias DNA India, o rapaz se disfarçou de noiva para visitar sua amante, que iria se casar com outro homem. Ele havia se maquiado , usava véu e sandálias e carregava uma bolsa a fim de se passar por outra noiva e entrar no casamento para poder conversar com a noiva real.

No entanto, sua farsa foi rapidamente descoberta por membros da família que começaram a suspeitar devido à sua linguagem corporal. Assim que seu véu foi removido, ele foi questionado sobre o motivo de estar lá e apanhou.



Com a complicação da situação, o homem foi expulso do casamento e conseguiu escapar de bicicleta com dois amigos cúmplices que o esperavam do lado de fora da casa.



O portal acrescenta que, apesar do incidente, nenhum registro policial foi feito contra o jovem e ninguém sabe por que ele decidiu se infiltrar no casamento vestido como outra noiva.

Publicidade

Esta é mais uma história incomum de casamento que surgiu na Índia nos últimos dias. No início desta semana, uma mulher morreu durante sua cerimônia de casamento, levando ambas as famílias a concordarem que sua irmã deveria tomar seu lugar e se casar com o noivo.