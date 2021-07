O pai consegue retornar e pegar a criança pelo braço, levando-a para uma casa que estava com o portão aberto. - Reprodução

Publicado 02/07/2021 10:12

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que um homem corre para escapar de um tiroteio em Tláhuac, na Cidade do México, e acaba deixando o filho para trás. De acordo com o portal Heraldo de México, dois criminosos apareceram armados no local para supostamente atacar um comerciante. Assim que o outro homem percebe o que está acontecendo, corre na frente e deixa o filho sozinho.

No entanto, alguns segundos depois, ele consegue retornar e pegar a criança pelo braço, levando-a para uma casa que estava com o portão aberto.



O jornalista Antonio Nieto, que divulgou uma gravação do momento nas redes sociais, afirmou que os supostos assaltantes são membros de um grupo criminoso liderado por "Felipillo" e "Chato" Venegas.

