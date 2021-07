Chamada de Cara, cobra havia fugido de um zoológico dentro do centro comercial - Reprodução

Chamada de Cara, cobra havia fugido de um zoológico dentro do centro comercialReprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 08/07/2021 14:31

Um shopping localizado em Louisiana, nos Estados Unidos , viveu dias intensos nesta semana. Isso porque uma cobra fugiu do zoológico local - presente dentro do centro comercial - na última terça-feira (06) e permaneceu 'passeando' no local até esta quinta (08). Uma equipe de resgate realizou uma busca no local e encontrou o animal no teto de uma das lojas. Confira o vídeo do momento:



Segundo o site 4WWL, a cobra seria uma píton chamada de Cara. Minutos após a fuga, um funcionário emitiu um alerta ao dizer que precisava de "ajuda para localizar ‘nosso amigo'". O pedido foi feito para a equipe de controle do zoológico e a cobra passou por um 'chack-up' total após passar dois dias 'em liberdade' pelo shopping.



Embora assuste pela aparência, as pítons birmanesas - que fugiu do zoológico - não são venenosas. Biólogos e funcionários descreveram Cara como um ser "amigável".