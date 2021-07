Alta temperatura no estado e a seca estão pirando a situação em Oregon - AFP

Alta temperatura no estado e a seca estão pirando a situação em OregonAFP

Publicado 18/07/2021 19:44

Em meio à temperatura alta e à seca que afetam o oeste dos Estados Unidos e do Canadá, o grande incêndio que devastava o estado do Oregon voltou a crescer neste domingo, levando autoridades a ordenar novas evacuações.



O Bootleg, maior dos 80 grandes incêndios ativos nos Estados Unidos, cresceu durante a noite de 1.100 km² a 1.170 km², o equivalente a três vezes a área da metrópole de Detroit, segundo autoridades. As evacuações, que envolvem mais de 2 mil pessoas, continuaram hoje.

Imagens de satélite do serviço meteorológico nacional mostram uma coluna de fumaça causada pelo Bootleg no sul do Oregon, até a fronteira com o Canadá, a centenas de quilômetros. Mas com o avanço dos bombeiros no lado ocidental do incêndio, a contenção geral do fogo mais do que triplicou, para 22%. Os fortes ventos e as tempestades elétricas generalizadas, no entanto, continuavam representando uma ameaça grave.



Bombeiros assinalaram que o incêndio de rápido crescimento na zona turística de Lake Tahoe, Califórnia, foi originado por raios. Chamado Tamarack e avivado pelo vento, o fogo cresceu explosivamente, abrangendo uma área de mais de 80km², e ainda não foi controlado. A pequena comunidade vizinha de Markleeville, na fronteira com Nevada, foi evacuada.

Publicidade

Quase 20 mil bombeiros e equipes de apoio lutavam para conter os incêndios que atingem os estados do oeste, informou o Centro Nacional Interagencial de Bombeiros. Mais de 10 mil km² de florestas queimaram este ano.



No Canadá, bombeiros continuaram trabalhando hoje contra dezenas de incêndios, incluindo cerca de 20 novos na província Colúmbia Britânica e outros 15 na de Ontario.