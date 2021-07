A jovem, de 18 anos, não reparou que não estava devidamente paramentada - Mail online news / divulgação

Publicado 22/07/2021 17:57 | Atualizado 22/07/2021 18:21

Uma mulher, identificada como Yecenia Morales, morreu, no último domingo, 18, durante um salto de bungee jump em Medellín, na Colômbia. A jovem de 18 anos pulou sem estar corretamente equipada e não resistiu aos graves ferimentos.

O salto aconteceu de um viaduto de aproximadamente 45 metros de distancia do chão, e segundo os levantamentos iniciais da polícia local, Yecenia estava acompanhada de seu namorado, que também iria realizar o salto.

De acordo com informações do jornal colombiano "El Tiempo" o instrutor do salto havia dado comando para o namorado da jovem, que já estava equipado, saltar, mas Yecenia entendeu que o comando tinha sido dado a ela, e sem reparar que não estava devidamente paramentada, pulou.

"Ela ficou confusa. A ordem era para o noivo pular, pois já estava com a equipe de segurança. Eles apenas colocaram a coleira nela, ela interpretou mal a ordem e correu ", explicou Gustavo Guzmán, prefeito do município de Fredônia, Antioquia.

A família agora avalia a possibilidade de processar a empresa responsável pelo salto.

A empresa Sky Bungee Jumping ainda não se pronunciou sobre o acidente.



#Actualidad La joven Yecenia Morales falleció cuando cayó de un puente en la vereda El Viaducto en Antioquia. Era oriunda de Medellín. pic.twitter.com/eeSMTzkI7T — La Independencia (@LaIndependenci1) July 19, 2021