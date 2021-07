Dupla desmaia e uma perde a peruca em brinquedo nos Estados Unidos - Reprodução/Youtube

Dupla desmaia e uma perde a peruca em brinquedo nos Estados Unidos Reprodução/Youtube

Publicado 27/07/2021 13:16 | Atualizado 27/07/2021 13:35

Nova York - Câmeras de segurança de um brinquedo, em um parque de diversões nos Estados Unidos, revelaram uma cena curiosa na última semana: uma americana perdeu os cabelos ao ir em um brinquedo chamado de SlingShot - ou estilingue na tradução livre. Veja a cena:



Após o início do 'lançamento', ambas perdem a consciência e apagam. Nesse momento, com o forte balançar do assento, a mulher da direita perde sua peruca. Ela até tenta pegá-la, mas o cabelo se perde pelos ares.

Publicidade

"Minha peruca! Meu Deus! Você sabe quanto custou aquela peruca?", gritou a americana quando descobriu que encontrava-se sem seu acessório.

Este brinquedo tem como função simular um pulo de bungeejump ao inverso. Ou seja, ao invés do participante pular para baixo, a máquina te joga para cima.

Como resultado, a pressão gravitacional exercida é tão grande que muitos não aguentam e desmaiam. Foi o que aconteceu com as duas mulheres do vídeo.