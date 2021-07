Neha Paswan foi morta por vestir calça jeans e top - Reprodução/Rajesh Arya/BBC

Publicado 28/07/2021 13:19

Na semana passada, Neha Paswan, 17, foi espancada até a morte por membros da sua família no estado de Uttar Pradesh, norte da Índia, pois eles não gostaram do fato dela estar usando uma calça jeans. Sua mãe, Shakuntala Devi Paswan, disse à BBC Hindi que a jovem tinha sido severamente espancada com varas pelo seu avô e tios depois de uma discussão sobre as suas roupas em sua casa na vila de Savreji Kharg, distrito de Deoria, uma das regiões menos desenvolvidas do estado.

De acordo com a mãe, “ela manteve um jejum religioso de um dia inteiro. À noite, ela vestiu jeans e um top e fez seus rituais. Quando seus avós se opuseram ao seu traje, Neha respondeu que jeans eram feitos para serem usados ​​e que ela iria usá-los”.

A discussão acabou em violência. Shakuntala Devi disse ainda que, enquanto a filha estava inconsciente, seus sogros chamaram um tuk tuk (um modelo de riquixá motorizado, com cabine para transporte de passageiros ou mercadorias, muito utilizado em países em desenvolvimento) e disseram que a levariam para o hospital.

Na manhã seguinte, eles ouviram que um corpo de uma menina estava pendurado na ponte sobre o rio Gandak, que atravessa a região, e quando foram investigar descobriram que era o corpo de Neha. A polícia apresentou um caso de assassinato e destruição de provas contra 10 pessoas, incluindo avós, tios, tias, primos e o motorista do tuk tuk. Os acusados ainda não fizeram nenhuma declaração pública até o momento.