Nervosismo atrapalha noivo - Tiktok/ divulgação

Publicado 29/07/2021 16:39 | Atualizado 29/07/2021 16:40

Uma promessa, no altar, um tanto inusitada viralizou em um vídeo no TikTok nesta semana. O noivo, nervoso, se atrapalha com as palavras na hora dos votos, e ao invés prometer ser "fiel" para sempre, ele acaba afirmando que será "infiel". O vídeo já chegou mais de 2 milhões de visualizações.

A gravação, divulgada por uma cerimonialista, vêm arrancando boas risadas dos internautas. “Iracema, receba esse anel como símbolo do meu amor por ti. Sempre serei infiel”, afirma o noivo. Após o "mico", os convidados caem na gargalhada e a noiva, bem descontraída, também leva na brincadeira. "já não quero mais, padre.", disse a noiva enquanto ria.

No publicação, a cerimonialista deixou o alerta: “não fique nervoso na hora em que estiver no altar”.