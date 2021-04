Pocah e Ronan Souza vão juntos ao aniversário de Matheus Mazzafera Ag. News

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 08:24

Rio - Ronan Souza, noivo da cantora Pocah, afirmou no Twitter que já identificou quatro suspeitos de terem feito ataques racistas contra a filha da cantora nas redes sociais. De acordo com Ronan, os criminosos são de João Pessoa, Florianópolis e do Rio de Janeiro.

"Vocês que foram no perfil da Vitória falar merd* para uma CRIANÇA, joga o chip fora, já achei quatro de vocês. João Pessoa, Florianópolis e dois do Rio. Já já tem uma surpresinha", escreveu.

O perfil de Pocah fez um desabafo e postou as ofensas feitas a Vitória, filha de apenas 5 anos da cantora. As ofensas começaram após uma discussão entre Pocah e Juliette no "BBB 21". A equipe de Juliette chegou a se pronunciar sobre o caso e garantiu repudiar "qualquer ataque e crime à Vitória e à família de qualquer participante".

