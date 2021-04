Pocah Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 07:31 | Atualizado 20/04/2021 18:13

Rio - O perfil da cantora Pocah no Instagram compartilhou uma série de ataques racistas que a filha da artista, Vitória, de apenas 5 anos, está sofrendo nas redes sociais. Em uma das mensagens, os criminosos dizem: "Petição para a Pocah deixar a Juliette em paz e ir pentear a bucha da filha dela".

fotogaleria

Publicidade

O perfil da cantora repostou a mensagem e fez um desabafo. "Conseguiu ler tudo? Se você conseguiu ler a tudo isso sem chegar ao final com o estômago embrulhado e até certa vergonha de ser humano, pare aqui! Esse texto não é pra você. É louco pensar que essas mensagens, direcionadas a uma criança de 5 anos, são motivadas exclusivamente porque a mãe dela resolveu... votar em um jogo de votação, né? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo com as pessoas?", inicia o texto.

"RACISMO! CRIME! Um crime sendo cometido sob os nossos olhos por contrariar os gostos de um público de Reality show. DESUMANO! IMORAL! Independente de torcida X ou Y, de emoji, ou o que quer que seja. O que está em jogo aqui é o conteúdo cerimonial das mensagens. E as medidas legais serão tomadas! É revoltante. Quando recebi os prints, minha primeira reação foi vomitar. Vomitei como se meu corpo estivesse tentando jogar a experiência de ter lido isso para fora", continua.

Publicidade

"Precisamos repensar o que é ser GENTE! Porque lendo a isso, eu mesmo me questiono: somos todos gente? Somos realmente da mesma espécie? Eu custo a acreditar!", finaliza a mensagem.

As mensagens foram atribuídas a torcida de Juliette, que assim como Pocah, também é participante do "BBB 21". A briga entre a cantora e a advogada começou depois que Pocah votou em Juliette na formação do paredão deste domingo. Juliette não recebeu bem o voto da funkeira.

Publicidade

Alguns internautas especulam que as mensagens foram feitas por outras torcidas e atribuídas a torcida de Juliette para prejudicá-la. "Isso é coisa de outras torcidas querendo prejudicar a Juh,certeza!", disse uma pessoa nos comentários. "Que ridículo. Que absurdo. A criança não tem nada a ver com isso", lamentou outra pessoa. "Fanatismo até em BBB", comentou um internauta.

Os administradores do perfil de Juliette repudiaram os ataques a Vitória no Twitter. "Tem dezenas de prints de torcida alheia combinando de se passar por cacto e fazer esses ataques, o que é 100% lamentável. Mas nossa mensagem é sobretudo para dizer que repudiamos qualquer ataque, e crime, à Vitória e à família de qualquer participante".

Publicidade

O administrador do perfil de Pocah agradeceu o apoio. "Muito obrigado por isso, ADM. Nossa troca é muito boa, desde sempre. Não poderíamos deixar de expor uma situação como essa, que independente de torcida, é um crime sendo cometido. Seu posicionamento no meio disso tudo é muito importante. Obrigado", finalizou.

Tem dezenas de prints de torcida alheia combinando de se passar por cacto e fazer esses ataques, o que é 100% lamentável. Mas nossa mensagem é sobretudo para dizer que repudiamos qualquer ataque, e crime, à Vitória e à família de qualquer participante. — Juliette Freire (@FreireJuliette) April 19, 2021