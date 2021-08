Stripper é presa por roubar R$ 58 mil de amiga na Inglaterra | Mundo e Ciência | O Dia

Mulher é presa ao roubar R$ 58 mil de amiga na Inglaterra - Reprodução

Mulher é presa ao roubar R$ 58 mil de amiga na Inglaterra Reprodução

Publicado 03/08/2021 14:13

Londres - Uma briga de strippers em Berks, na Inglaterra, levou a prisão de um casal no início deste mês. Isso porque Gemma Lyons, de 29 anos, e seu namorado Nicholas Proctor, de 36, roubaram quase R$ 60 mil de uma colega que ganhou o valor de gorjeta após um cliente rico lhe presentear. As informações são do portal Uol.



Mihaela Sasarman atendeu a um cliente após Gemma e saiu com a 'bolada' após prestar seus serviços. A ladra, no entanto, enquanto esteve com o mesmo cliente, conseguiu apenas alguns copos de espumante.

Ao perceber que Mihaela conseguiu entreter o ricaço e sair com o dinheiro, o casal perseguiu a striper com uma van e, após ela sair do clube, a encontrou na estação de trem.

Câmeras de segurança do local mostram que Nicholas e Gemma derrubam Mihaela no meio da rua enquanto a striper fumava, antes de tentar roubar a sua bolsa com o montante de dinheiro. As notas todas espalharam-se pelo chão.

A vítima, Mihaela, ficou com um hematoma no olho esquerdo e um corte na cabeça após as agressões. O ataque ocorreu por volta das 3 horas da madrugada. Nicholas, porém, alegou à corte de Reading Crown que havia DNA de Mihaela em seu braço pois ela teria o acariciado no início da noite anterior.