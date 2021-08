Carro foi em direção a um penhasco Caso ocorreu na cidade de Xinjiang, na China - Reprodução

Publicado 03/08/2021 13:52

Um simples passeio se transformou em desespero, na cidade de Xinjiang, na China, quando uma família decidiu parar em um mirante de uma rodovia sinuosa para apreciar a vista de um vale logo abaixo. A cena foi registrada pela câmera de segurança do local, que atrai muitas pessoas.

As imagens mostram o motorista saindo do veículo observando a paisagem e tomando uma bebida, até que ele percebe que o carro, mesmo desligado, começou a descer na direção do penhasco. Após o desespero do motorista, um menino conseguiu abrir a porta de trás e sair, junto de outra mulher, aparentemente mais velha.

Porém, outra mulher no banco da frente não teve a mesma sorte e não conseguiu soltar o cinto de segurança. Logo depois, as imagens mostram o carro despencando do penhasco e desaparecendo da imagem. Confira o momento da queda:

Segundo o Departamento de Gerenciamento de Emergências do condado de Hejing, a passageira que ficou presa dentro do carro sobreviveu à queda, mas sofreu lesões graves no quadril, de acordo com o "Sun".