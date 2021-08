Funcionários americanos federais da saúde deverão ser vacinados contra a covid-19 - AFP

Funcionários americanos federais da saúde deverão ser vacinados contra a covid-19AFP

Publicado 12/08/2021 12:39

Washington - Os trabalhadores da saúde empregados pelo governo federal dos Estados Unidos serão obrigados a se vacinar contra a covid-19, anunciou o Departamento de Saúde em um comunicado nesta quinta-feira.

A medida atinge 25 mil funcionários que têm contato com pacientes em centros de saúde administrados diretamente pelo governo federal, incluindo funcionários do Serviço de Saúde Indígena, que atende membros de tribos indígenas de todo o país.

Publicidade

O comunicado não especificava um prazo para a vacinação dos funcionários.

"Nosso foco principal é a saúde e segurança do público americano, incluindo nossa força de trabalho federal. E as vacinas são a melhor ferramenta que temos para proteger as pessoas da covid-19, prevenir a propagação da variante Delta e salvar vidas", disse o secretário de Saúde Xavier Becerra.

Publicidade

A vacinação contra a gripe sazonal e outras vacinas de rotina já são exigidas para a maioria dos profissionais da saúde contratados pelo governo federal, de acordo com o comunicado.

Publicidade

No final de julho, Biden pediu aos militares que considerassem "como e quando" adicionar a vacina da covid-19 à lista de vacinas obrigatórias para as tropas.

Ao mesmo tempo, a Casa Branca anunciou que milhões de funcionários federais teriam que ser vacinados ou enfrentariam uma série de restrições.